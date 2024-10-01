Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками

Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о кредитных договорах, которые могут заключаться обманным путем. Так, предлагается ввести "период охлаждения", чтобы заемщик успел отказаться от услуги и расторгнуть договор.

В качестве дополнительной защиты предлагается назначать уполномоченное лицо, который сможет подтверждать перевод денег с банковских счетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

