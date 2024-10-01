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01 октября, 17:45

Экономика

Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками

Путин поручил продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками

Путин поручил продумать механизмы борьбы с хищением средств мошенниками

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Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ РФ продумать дополнительные механизмы борьбы с мошенниками. Такое поручение опубликовано на сайте Кремля.

Речь идет о кредитных договорах, которые могут заключаться обманным путем. Так, предлагается ввести "период охлаждения", чтобы заемщик успел отказаться от услуги и расторгнуть договор.

В качестве дополнительной защиты предлагается назначать уполномоченное лицо, который сможет подтверждать перевод денег с банковских счетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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