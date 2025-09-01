Владимир Путин назвал втягивание Украины в НАТО причиной конфликта

Втягивание Украины в НАТО является одной из причин конфликта. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. По его словам, такие действия Запада представляют прямую угрозу безопасности России.

На заседании совета глав государств президент поблагодарил страны-партнеры за поддержку в вопросе урегулирования украинского кризиса. Российский лидер отметил усилия Китая, Индии и других стратегических партнеров, подчеркнув, что они открывают дорогу к миру на Украине.

