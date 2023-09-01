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Новости

Новости

01 сентября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Путин рассказал об уровне доступности дошкольного образования в стране

Производство вооружений на Украине не поспособствует урегулированию конфликта – Песков

Мишустин заявил о выделении более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

Кремль приветствует слова Папы Римского о наследии России

В Кремле назвали потерю "Луны-25" поводом устранить ошибки

Песков рассказал о планируемых зарубежных поездках Владимира Путина

Песков назвал атаки украинских беспилотников на РФ террористической активностью

Путин прокомментировал авиакатастрофу в Тверской области

Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний. Президент подчеркнул, что доступность образования в стране растет.

На Каширском шоссе затруднено движение в сторону области от метро Домодедовская до МКАД. Помимо этого, заторы возникли на Можайском шоссе в сторону области от Аминьевского шоссе до МКАД.

Единый тариф ввели на электрический водный транспорт в столице. Теперь прокатиться на нем можно за 150 рублей в любой день.

В Москве завершили строительство флагманского центра Филатовской больницы №15. Клиника будет работать по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В эти выходные там пройдут бесплатные экскурсии для всех желающих.

Три дня в "Лужниках" в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) будет проходить "День спортивных знаний" и выставка "Спорт Экспо – 2023". На спортивных площадках запланированы показательные выступления по сноубордингу, волейболу и другим видам спорта. Гостей встречают известные спортсмены, они же читают лекции.

Безработица в России достигла исторического минимума. При этом руководители многих предприятий жалуются на нехватку квалифицированных кадров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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