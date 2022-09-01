Путин назвал целью СВО ликвидацию антироссийского анклава на Украине

Специальная военная операция на Украине началась для защиты жителей России и Донбасса после попыток создать антироссийский анклав на украинской территории, заявил Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".

Президент назвал задачей России прекратить войну, развязанную украинскими властями, против соотечественников на Донбассе. Также глава государства отметил, что очень важна поддержка российских солдат со стороны молодежи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.