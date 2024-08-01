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01 августа, 13:45

Политика

Песков отказался комментировать обмен заключенными между РФ и другими странами

Песков отказался комментировать обмен заключенными между РФ и другими странами

В Кремле отказались комментировать обмен заключенными с зарубежными странами

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У Кремля нет никаких комментариев по поводу возможного обмена заключенными между Россией и другими странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ряде СМИ появилась информация о возможном обмене заключенными, сторонами в котором могут выступить РФ, США и Германия. Речь может идти об осужденном в РФ журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче.

Кроме того, в Сети публикуют данные о самолете, который якобы участвует в обмене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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