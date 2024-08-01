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01 августа, 12:45

Политика

В Кремле отказались комментировать обмен заключенными с зарубежными странами

В Кремле отказались комментировать обмен заключенными с зарубежными странами

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Кремль не комментирует обмен заключенными с другими государствами.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о возможном обмене осужденными, сторонами в котором могут выступить РФ, США и Германия. В частности, речь может идти о находящемся под стражей в РФ журналисте The Wall Street Journal Эване Гершковиче. Кроме того, по некоторым данным, в обмене участвует и самолет Ан-148.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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