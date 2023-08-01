Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза атаки беспилотников по объектам в Москве очевидна, необходимые меры принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Площадь пожара в Люберцах превысила тысячу квадратных метров. Это данные МЧС.

Движение трех маршрутов автобусов до остановки у башен "Москва-Сити" восстановлено. Об этом сообщил Дептранс.