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Новости

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Происшествия

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Новости часа: власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву

Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Получение всех соцуслуг должно быть доступным гражданам в электронном виде – Мишустин

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Путин поручил ввести электронные билеты на водном транспорте

Новости часа: Путин поручил улучшить социально-экономическое положение ветеранов ВОВ

Путин подписал указ о праздновании 80-й годовщины Победы в ВОВ

Новости часа: уровень террористической угрозы в Москве и Подмосковье повышать не будут

Новости часа: Песков назвал украинские удары по территории РФ "актами отчаяния"

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в столичном регионе

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Угроза атаки беспилотников по объектам в Москве очевидна, необходимые меры принимаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Площадь пожара в Люберцах превысила тысячу квадратных метров. Это данные МЧС.

Движение трех маршрутов автобусов до остановки у башен "Москва-Сити" восстановлено. Об этом сообщил Дептранс.

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