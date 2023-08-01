Власти принимают меры безопасности в связи с атаками БПЛА на Москву – Песков

Российские власти осознают угрозу от атак беспилотников на Москву и в связи с этим принимают необходимые меры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ночь на 1 августа ВСУ предприняли очередную попытку атаки по Москве. Три дрона направлялись в сторону столицы: два из них сбили над Подмосковьем, а третий подавили средствами РЭБ уже на территории города, в результате чего тот упал на территории "Москва-Сити".