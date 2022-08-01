Путин направил приветствие участникам Конференции по рассмотрению действия ДНЯО

Владимир Путин направил приветствие участникам Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Она открылась в Нью-Йорке.

Президент России заявил, что, как государство-участник договора и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Глава государства прокомментировал, что в ядерной войне не может быть победителей и что она никогда не должна быть развязана. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.