Требования албанских властей о новом порядке выдачи документов необоснованные – Песков

По ситуации на Балканах высказался Дмитрий Песков. Представитель Кремля заявил, что Россия поддержала позицию Сербии и косовских сербов.

Требования албанских властей о новом порядке выдачи документов Песков назвал необоснованными. По его словам, обострения пока удалось избежать, но вопрос отложен всего лишь на месяц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.