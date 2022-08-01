Российским властям нужно обеспечить внутренний спрос на продукцию металлургии – Путин

Российским властям нужно обеспечить внутренний спрос на продукцию металлургии в условиях санкций. Об этом заявил Владимир Путин на совещании по ситуации в этой отрасли.

Президент также заявил, что Россия не будет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к стране недружественное отношение. Это касается не только рынка металлов, но и других экспортных товаров, подчеркнул Путин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.