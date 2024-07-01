Национальный центр "Россия" появится в "Экспоцентре". Его создадут, чтобы сохранить наследие одноименной выставки на ВДНХ. Распоряжение уже подписал Владимир Путин. Как ожидается, филиалы центра откроются по всей стране.

Масштабный форум начал работу в ноябре 2023 года. За восемь месяцев там побывали больше 17 миллионов человек. Они узнали о традициях и достижениях каждого региона.

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