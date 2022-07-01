Владимир Путин поручил увековечить память ученого Юрия Кнорозова. Он расшифровал письменность Майя. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения.

По указу президента, к этой дате подготовят праздничные мероприятия. Письменность древних Майя не могли расшифровать несколько веков. Многие ученые из разных стран пытались, но лишь Кнорозову это удалось в 70-е годы прошлого века. При этом в Мексике ученый побывал лишь в 1990 году. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

