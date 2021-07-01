В Кремле заявили о необходимости жестких мер при вспышке коронавируса

Очередная вспышка коронавируса в Москве и России в целом диктует необходимость жестких мер. Об этом заявил Дмитрий Песков.

По его словам, трудности есть и будут и дальше. Например, пока система QR-кодов работает не должным образом. Но в течение нескольких дней все должно нормализоваться.

Также Дмитрий Песков пожелал, чтобы невозможность ходить в рестораны в пандемию коронавируса, с которой некоторые столкнулись, была самой большой проблемой, на фоне всего происходящего с вирусом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.