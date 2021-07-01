Песков прокомментировал работу системы QR-кодов

Пока система QR-кодов работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

С понедельника, 28 июня, заведения общественного питания Москвы начали работать в "бесковидном" формате. Рестораны и кафе могут принимать только гостей, привившихся от коронавируса либо переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Для этого посетители должны предъявить QR-код, содержащий информацию о вакцинации, пройденном ПЦР-тестировании, тесте на антитела или перенесенной болезни.