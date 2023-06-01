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Политика

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

В Кремле заявили, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход СВО

Песков заявил, что атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО

Новости часа: более 3 тыс жителей Шебекинского округа готовы разместить в Белгороде

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с обстрелами в Белгородской области не может оказать влияние на ход СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Шереметьево штатно приземлился лайнер, командир которого сообщил об отказе автопилота. Об этом сообщила авиакомпания.

Роспотребнадзор снял ограничения для родителей на посещение детей в лагерях. Об этом рассказал депутат Артем Метелев.

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