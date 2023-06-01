Новости часа: Песков прокомментировал ситуацию с обстрелами в Белгородской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Ситуация с обстрелами в Белгородской области не может оказать влияние на ход СВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Шереметьево штатно приземлился лайнер, командир которого сообщил об отказе автопилота. Об этом сообщила авиакомпания.

Роспотребнадзор снял ограничения для родителей на посещение детей в лагерях. Об этом рассказал депутат Артем Метелев.