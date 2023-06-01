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Политика

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

В Кремле заявили, что ситуация в Белгородской области не окажет влияния на ход СВО

Песков заявил, что атаки Украины на Белгородскую область не окажут влияния на ход СВО

Новости часа: более 3 тыс жителей Шебекинского округа готовы разместить в Белгороде

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

Граждане Украины должны понимать, к чему приведут провокации Киева – Путин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не может ограничивать чиновников в использовании iPhone, это прерогатива спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Детский корпус клинического центра "Коммунарка" открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аварийные бригады готовы начать восстанавливать Шебекино после окончания обстрелов. Об этом заявили местные власти.

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