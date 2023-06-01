Новости часа: в Кремле высказались об использовании чиновниками iPhone

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Кремль не может ограничивать чиновников в использовании iPhone, это прерогатива спецслужб. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Детский корпус клинического центра "Коммунарка" открыли в Москве. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Аварийные бригады готовы начать восстанавливать Шебекино после окончания обстрелов. Об этом заявили местные власти.