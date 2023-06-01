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Общество

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Песков заявил, что Владимир Путин постоянно получает доклады о ситуации в Шебекине

Новости часа: Путин поручил провести диспансеризацию населения в новых регионах РФ

Новости часа: в Кремле заявили об отсутствии на Западе осуждения атаки БПЛА на Москву

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение военного положения в РФ

Граждане Украины должны понимать, к чему приведут провокации Киева – Путин

Владимир Путин заявил, что система ПВО Москвы сработала штатно

Новости часа: система ПВО при атаке беспилотников по Москве сработала штатно

Путин прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Подмосковье

Путин прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине и мерах помощи населению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple. Об этом заявило ведомство.

Дети участников СВО могут пройти в Москве оплачиваемые летние стажировки. Об этом рассказал Сергей Собянин.

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