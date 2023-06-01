Новости часа: Песков заявил, что Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимира Путина постоянно информируют о ситуации в Шебекине и мерах помощи населению. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ФСБ вскрыла разведывательную акцию США через вирус на мобильных устройствах Apple. Об этом заявило ведомство.

Дети участников СВО могут пройти в Москве оплачиваемые летние стажировки. Об этом рассказал Сергей Собянин.