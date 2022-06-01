Путин предложил выплачивать удостоенным почетного звания "мать-героиня" по 1 млн руб

Путин предложил выплачивать удостоенным почетного звания "мать-героиня" по 1 миллиону рублей.

В Москве планируют перейти на отечественные детали в приборах мониторинга качества воздуха. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

"Аэрофлот" с 16 июня запустит рейсы из Москвы на курорт Иссык-Куль.