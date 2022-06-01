Удостоенные ордена "Родительская слава" будут получать 500 тыс рублей – Путин

Удостоенные ордена "Родительская слава" будут получать 500 тысяч рублей. Об этом заявил Владимир Путин.

Генсек ООН призвал провести обмен пленными России и Украины, сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш.

Более 2,1 тысячи электрических автомобилей зарегистрировали в Москве. Об этом рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

