Путин поддержал идею возродить звание "Мать-героиня"

Необходимо вернуть почетное звание "Мать-героиня". Об этом заявил Владимир Путин на онлайн-встрече с многодетными семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Президент сообщил, что выплата женщинам, которые будут удостоены звания "Мать-героиня", составит миллион рублей.

Владимир Путин также анонсировал другие меры по поддержке многодетных семей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

