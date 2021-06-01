В Кремле прокомментировали конкурс самых грязных школьных туалетов. Накануне организаторы проекта назвали победителей и показали фотографии из шести учебных заведении в разных городах.

Эти снимки настолько поразили зрителей, что некоторые не смогли поверить в их реальность и назвали все фейком. Также начались бурные споры в Сети о том, кто в ответе за чистоту школьных санузлов. Вопрос задали пресс-секретарю президента.

Дмитрий Песков в шутку заявил, что чистящими средствами в Кремле не занимаются, а уборка помещений – это, в первую очередь, ответственность школьного руководства и общей культуры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.