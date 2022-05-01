В России приняты допмеры по обеспечению информационной безопасности

В России приняты дополнительные меры по обеспечению информационной безопасности. Указ подписал Владимир Путин.

Президент постановил создать подразделения по IT-безопасности в каждом ведомстве, учреждении и в системообразующих организациях. А с 1 января 2025 года учреждениям и госкомпаниям запрещено использовать средства защиты информации, произведенные в недружественных странах. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.