Владимир Путин подписал закон, запрещающий необоснованный сбор персональных данных потребителей.

Пригородный вокзал Толстопальцево открылся после реконструкции.

Футболисты "Спартака" победили в первом домашнем матче после 100-летия клуба со счетом 2:1. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.