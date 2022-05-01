Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9%.

Транзит газа через Украину 1 мая идет штатно по заявкам потребителей – "Газпром".

Число крытых велопарковок в Москве увеличится более чем в шесть раз – мэрия Москвы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.