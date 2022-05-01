5 млн рублей выплатят семьям волонтеров, погибших на Украине

5 миллионов рублей выплатят семьям волонтеров, погибших в ходе спецоперации на Украине. При ранении выплата составит 3 миллиона.

Об этом распорядился Владимир Путин. Кроме того, президент установил и выплаты для ветеранов великой отечественной войны, живущих на территории республик Донбасса и на освобожденной территории Украины. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.