Путин поручил сократить время досмотра грузового транспорта на госгранице до 10 минут

Владимир Путин поручил правительству и ФСБ до 1 июля разработать решения, которые позволят сократить время досмотра грузового транспорта на границе РФ до 10 минут. Кроме того, президент России распорядился выделить не менее 1 триллиона рублей в ближайшие годы на строительство и ремонт объектов здравоохранения.

Помимо этого, глава государства дал указание обеспечить к 2030 году формирование цифровых платформ во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Также Путин распорядился предусмотреть финансирование из бюджета в 2025–2030 годах мер поддержки туристической отрасли в размере не менее 403 миллиардов рублей.

Президент России также поручил ПАО "Газпром" и правительству РФ обеспечить догазификацию СНТ. Доклад о принятых мерах Путину должен быть предоставлен до 15 июля.

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