Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:35

Общество

Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия БКЛ столичного метро

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство упростило оформление региональных мер соцподдержки семей мобилизованных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Экономия времени на многих маршрутах БКЛ будет ежедневно составлять до 35–45 минут. Об этом рассказали в столичной мэрии.

В Москве начался набор волонтеров ко Дню Победы. Об этом сообщили представители движения "Волонтеры Победы".

Читайте также
властьобществотранспортметровидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика