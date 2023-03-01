Новости часа: кабмин упростил оформление региональных мер поддержки семей мобилизованных

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Правительство упростило оформление региональных мер соцподдержки семей мобилизованных. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

Экономия времени на многих маршрутах БКЛ будет ежедневно составлять до 35–45 минут. Об этом рассказали в столичной мэрии.

В Москве начался набор волонтеров ко Дню Победы. Об этом сообщили представители движения "Волонтеры Победы".