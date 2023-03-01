Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Большую кольцевую линию (БКЛ) запустили в московском метро 1 марта. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Протяженность линии составляет 70 километров.

Также известно, что вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города. Это станет подарком москвичам в честь открытия Большого кольца.

Первые пассажиры уже поделились впечатлениями от оформления станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.