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Транспорт

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

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Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

Большую кольцевую линию (БКЛ) запустили в московском метро 1 марта. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин и Сергей Собянин. Протяженность линии составляет 70 километров.

Также известно, что вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным в течение пяти дней. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр города. Это станет подарком москвичам в честь открытия Большого кольца.

Первые пассажиры уже поделились впечатлениями от оформления станций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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