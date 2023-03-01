Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению по самой протяженной кольцевой линии метро в мире. Всего проложено 70 километров подземных путей.

День воссоединения Крыма с Россией так или иначе отмечать будут, но о формате говорить рано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 145 километров газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.