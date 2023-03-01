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Политика

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Новости часа: Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Путин и Собянин открыли заключительный участок Большой кольцевой линии метро

Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

Путин 1 марта примет участие в церемонии открытия БКЛ столичного метро

Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ

Владимир Путин планирует принять участие в церемонии открытия БКЛ 1 марта

Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и Сергей Собянин дали старт движению по самой протяженной кольцевой линии метро в мире. Всего проложено 70 километров подземных путей.

День воссоединения Крыма с Россией так или иначе отмечать будут, но о формате говорить рано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Около 145 километров газопроводов построили и реконструировали в Москве в 2022 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

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