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Транспорт

Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

Путин и Собянин открыли БКЛ – крупнейшее в мире метрокольцо

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У метростроителей появится свой профессиональный праздник. Его будут отмечать ежегодно 2 октября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия Большой кольцевой линии метро. 1 марта запустили последние девять станций БКЛ.

Ввод в эксплуатацию станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская" стал завершающим этапом реализации проекта БКЛ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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