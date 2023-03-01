Путин напомнил об учреждении Дня метростроителя 2 октября

У метростроителей появится свой профессиональный праздник. Его будут отмечать ежегодно 2 октября. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии открытия Большой кольцевой линии метро. 1 марта запустили последние девять станций БКЛ.

Ввод в эксплуатацию станций "Марьина Роща", "Рижская", "Сокольники", "Текстильщики", "Печатники", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Каширская" и "Варшавская" стал завершающим этапом реализации проекта БКЛ. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.