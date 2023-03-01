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Общество

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

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Владимир Путин подписал указ о госязыке. Согласно документу, теперь недопустимо использовать иностранные слова, если в русском у них есть аналог, зафиксированный в словарях.

Речь идет о тех случаях, когда русский язык используется как государственный. Например, в образовательной сфере, в государственной и муниципальной информационных системах, при описании товаров и услуг. Если текст присутствует на иностранном языке, то перевод должен быть написан шрифтом такого же размера, типа и цвета.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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