Путин подписал закон о соблюдении норм русского языка и иностранных словах

Владимир Путин подписал указ о госязыке. Согласно документу, теперь недопустимо использовать иностранные слова, если в русском у них есть аналог, зафиксированный в словарях.

Речь идет о тех случаях, когда русский язык используется как государственный. Например, в образовательной сфере, в государственной и муниципальной информационных системах, при описании товаров и услуг. Если текст присутствует на иностранном языке, то перевод должен быть написан шрифтом такого же размера, типа и цвета.

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