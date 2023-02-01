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Политика

Путин провел совещание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах

Путин провел совещание по вопросу восстановления жилья в приграничных районах

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Владимир Путин провел совещание по восстановлению жилой инфраструктуры в приграничных районах и регионах, пострадавших от стихийных бедствий. На совещании присутствовали представители строительного, финансово-экономического секторов правительства, а также главы регионов, в том числе Крыма, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской, Белгородской, Брянской, Иркутской, Курской областей, ЕАО.

Ранее об этом собрании рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что все пострадавшие здания следует восстановить или компенсировать жителям их потери.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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