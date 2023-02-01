Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер Михаил Мишустин поручил правительству организовать своевременное получение всех соцпособий, проиндексированных с 1 февраля. Об этом он заявил на заседании кабмина.

Москву накрыл снегопад. Как рассказали синоптики, потепление в городе продлится до выходных, 4–5 февраля.

ВСУ возобновили обстрел Донецка после более чем 13 часов затишья. Об этом заявили в ТАСС.