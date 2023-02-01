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Общество

Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Новости часа: Мишустин поручил организовать получение проиндексированных пособий

Новости часа: Песков прокомментировал поставки США ракет большей дальности для Украины

Мишустин заявил об увеличении на 11,9% ряда социальных выплат с 1 февраля

Мишустин поручил организовать своевременную выплату проиндексированных пособий

Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против России

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Премьер Михаил Мишустин поручил правительству организовать своевременное получение всех соцпособий, проиндексированных с 1 февраля. Об этом он заявил на заседании кабмина.

Москву накрыл снегопад. Как рассказали синоптики, потепление в городе продлится до выходных, 4–5 февраля.

ВСУ возобновили обстрел Донецка после более чем 13 часов затишья. Об этом заявили в ТАСС.

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