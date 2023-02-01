Мишустин поручил организовать своевременную выплату проиндексированных пособий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительству организовать своевременное получение гражданами всех социальных пособий, проиндексированных с 1 февраля. Об этом он заявил на заседании кабмина. По его словам, россияне должны получить выплаты в полном объеме.

Накануне правительство утвердило индексацию ряда выплат и пособий на 11,9% с 1 февраля. При этом речь идет о пособиях семьям с детьми, соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.