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Политика

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Песков заявил об отсутствии планов по переговорам Путина и Байдена

Путин внес изменения в порядок установления уровней террористической опасности

Новости часа: свыше 1,3 млн семей получили проиндексированный маткапитал в РФ

Новости часа: Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для молодежи

Песков заявил, что Минские соглашения были ширмой Запада для силового сценария в Донбассе

Новости часа: в регионах РФ с желтым уровнем угрозы терактов введут досмотр машин

Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов

Досмотр транспорта усилят в регионах с желтым уровнем террористической опасности в РФ

Новости часа: Песков сообщил о проработке вопроса об отсрочке от армии для сотрудников ОПК

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против России. По его словам, она работает в круглосуточном режиме в интересах Украины.

Генконсульство России в Стамбуле продолжает работу после закрытия других дипмиссий из-за "угрозы терактов". Об этом сообщил представитель дипмиссии.

В России упростят работу с маркировкой для общепита. Об этом заявил Минпромторг.

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