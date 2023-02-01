Новости часа: Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО работает против РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вся военная инфраструктура НАТО, включая спутники, круглосуточно работает против России. По его словам, она работает в круглосуточном режиме в интересах Украины.

Генконсульство России в Стамбуле продолжает работу после закрытия других дипмиссий из-за "угрозы терактов". Об этом сообщил представитель дипмиссии.

В России упростят работу с маркировкой для общепита. Об этом заявил Минпромторг.