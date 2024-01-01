Президент РФ поздравил граждан с Новым годом

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом. В своей речи он отметил, что многое зависит от самих граждан, от настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество, указал он.

Российский президент сказал, что россияне едины в помыслах, труде и бою, в будни и праздники, проявляя главные черты народа России, – солидарность, милосердие, стойкость. Он также обратился к военнослужащим и назвал их героями, добавив, что ими гордятся, а их мужеством восхищаются.

Полное обращение Владимира Путина к россиянам показали в эфире телеканала Москва 24.