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01 января, 00:05

Общество

Президент поздравил россиян с Новым годом

Президент поздравил россиян с Новым годом

Путин поздравил россиян с Новым годом

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Владимир Путин поздравил жителей России с Новым 2023 годом. Президент обратился к россиянам на фоне военнослужащих.

Глава государства отметил, что уходящий год показал, что в России стали преобладать такие качества, как милосердие, доброта, постоянная поддержка и всеобщая любовь.

В любые времена в стране всегда отмечали Новый год, заявил Путин. Встречая его, все стремятся поздравить близких, почувствовать благодарность родителей, детей и родных. По словам Путина, сейчас наступило то время, когда следует отпустить все прошлые обиды. Вместе граждане смогут помочь друг другу обрести силы и душевное равновесие.

Полное обращение Владимира Путина к россиянам показали в эфире телеканала Москва 24.

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