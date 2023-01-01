Президент поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин поздравил жителей России с Новым 2023 годом. Президент обратился к россиянам на фоне военнослужащих.

Глава государства отметил, что уходящий год показал, что в России стали преобладать такие качества, как милосердие, доброта, постоянная поддержка и всеобщая любовь.

В любые времена в стране всегда отмечали Новый год, заявил Путин. Встречая его, все стремятся поздравить близких, почувствовать благодарность родителей, детей и родных. По словам Путина, сейчас наступило то время, когда следует отпустить все прошлые обиды. Вместе граждане смогут помочь друг другу обрести силы и душевное равновесие.

Полное обращение Владимира Путина к россиянам показали в эфире телеканала Москва 24.

