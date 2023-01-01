Путин поздравил россиян с Новым годом

Владимир Путин по традиции поздравил россиян до боя курантов с Новым 2023 годом.

Путин отметил, что защита Родины – это священный долг перед предками и потомками. По его словам, нравственная и историческая правда на стороне россиян. Глава государства подчеркнул, что российский многонациональный народ в очередной раз проявил мужество и достоинство словом и делом, поддержав военнослужащих.

Российский лидер также отметил, что суверенное и безопасное будущее РФ зависит только от граждан, их силы и воли.

Полное видеообращение Владимира Путина показали в эфире телеканала Москва 24.

