Участок Филевской линии метро закрыли на выходные

Участок Филевской линии московского метро между "Киевской" и "Кунцевской" закрыли для реконструкции наземного участка до 05:30 понедельника, 2 сентября.

Таким образом, в субботу и воскресенье, 31 августа и 1 сентября будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская".

Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах "КМ". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.