Москва призвала Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины – Песков

Москва призывает Вашингтон отказаться от нагнетания напряженности вокруг Украины. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он также отметил, что у Кремля нет определенных сроков для ответа США по гарантиям безопасности.

Между тем, ситуация продолжает накаляться. 27 российских дипломатов с семьями вынуждены были вернуться в Россию. Не исключено, что впереди новые санкции, которые затронут очень много сфер.

Кроме того, 30 января генсек НАТО Столтенберг заявил, что в случае вооруженного конфликта организация сосредоточится на поставках вооружений Украине и разработке санкционных мер против РФ.

Расширить санкции против России намерена Британия. Об этом заявила глава британского МИД Лиз Трасс. Они коснутся бизнеса и затронут активы российских энергетических компаний.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.