Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяли на себя боевики ИГ

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в России. Взрыв в магазине прогремел в среду. По предварительным данным, сработало самодельное устройство мощностью 200 граммов тротила. Оно находилось в камере хранения. Пострадали 18 человек. Следственный комитет отрабатывает все версии случившегося.

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