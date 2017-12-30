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30 декабря 2017, 08:45

Происшествия

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяли на себя боевики ИГ

Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяли на себя боевики ИГ

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Ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в России. Взрыв в магазине прогремел в среду. По предварительным данным, сработало самодельное устройство мощностью 200 граммов тротила. Оно находилось в камере хранения. Пострадали 18 человек. Следственный комитет отрабатывает все версии случившегося.

Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео Вероника Иващенко происшествия
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