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Новости

30 декабря 2017, 09:15

Общество

Погода в Москве вновь бьет температурные рекорды

Погода в Москве вновь бьет температурные рекорды

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Погода в Москве вновь бьет температурные рекорды. В ближайшие дни будет совсем не по-новогоднему тепло. Накануне столбики термометров поднялись почти до плюс 4 градусов. По данным Гидрометцентра, последний раз в декабре так было примерно 140 лет назад. В субботу немного холоднее – плюс 3 днем, а к вечеру – не ниже плюс 1. Синоптики обещают небольшие дожди. Туман, который возник из-за теплого воздуха с Атлантики и окутал столицу еще вчера, не рассеится и сегодня. Ясное небо будет только в воскресенье после обеда. В предпраздничный день температура упадет на градус, атмосферное давление также станет ниже. Подробности смотрите в сюжете телеканала Москва 24.
видео Вероника Иващенко погода
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