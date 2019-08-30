Летние каникулы предложили продлить до октября

Летние каникулы для школьников предлагают продлить до 1 октября. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов. По его мнению, сейчас нагрузка на учащихся слишком большая. Многие экзамены, по его словам, заканчиваются к началу июля. И по факту ребята отдыхают всего два месяца.

Продленные каникулы помогут школьникам получить больше практики во время летней подработки. А также будут способствовать развитию внутреннего туризма. Семьи с детьми смогут выезжать на южные курорты страны в сентябре. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.