Для ледяных дорог хотят ввести ГОСТ

Проект, в котором прописано, как строить и содержать дороги из снега и льда, уже подготовили в Российском дорожном научно-исследовательском институте.

Сезонные дороги разделят на классы в зависимости от интенсивности движения и расположения. Некоторыми разрешат пользоваться даже весной и осенью.

Такие дороги будут уплотнять снегом, мхом и опилками. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.