Российские компании могут столкнуться с нехваткой серверов из-за сложностей с импортной техникой. Об этом пишут некоторые СМИ.

Так, российский IT-гигант VK обратился в Минцифры с просьбой помочь им в поиске поставщика серверного оборудования. Проблема в том, что после введения санкций и исхода западных IT-компаний на рынке сейчас нет ни новых, ни подержанных серверов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.