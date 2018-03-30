Минэкономики не поддержало предложение ограничить курение в коммуналках

Экономисты не поддержали медиков в вопросе курения в коммуналках. Собственники квадратных метров сами должны договариваться, можно ли дымить на общих территориях, то есть на кухнях, в туалетах и коридорах – решили эксперты Минэкономразвития. Это они и написали в отзыве на разработанный Минздравом законопроект о запрете курения в помещениях коммунальных квартир. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.