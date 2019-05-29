Собянин осмотрел ход реставрационных работ в Донском монастыре

В Донском монастыре идет реставрация. Восстанавливают фасады и интерьеры здания духовной семинарии у западных ворот. Эти объекты были построены еще в XVIII и XIX веках. Работы планируют завершить в этом году.

Однако вскоре начнутся новые. Столичные власти помогут ускорить и продолжить реставрационные работы на территории Донского монастыря. Сегодня стало известно, что будут выделены средства на реставрацию фрагментов монастырской стены.

Сергей Собянин побывал на месте и посмотрел, как идет реставрация. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.