"Мой район. Навигатор": утвержден проект реставрации Библиотеки искусств имени Боголюбова

Уникальная усадьба 19 века, где жил именитый художник и известный коллекционер, где читают книги и дают концерты – все это про библиотеку искусств имени Боголюбова. Здание на Сущевской улице готовят к реставрации. Усадьбе сначала принадлежала маринисту Алексею Боголюбову, затем Николаю Третьякову, а в 20 веке там открыли библиотеку.

Проект реставрации уже утвердили. В первую очередь обновят фасады, восстановят лепной декор и отремонтируют кровлю. Внутри усадьбы будут реставрировать окна, двери, паркет и потолки. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".