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В столице началось строительство станции "Крымская" Троицкой линии метро

В столице началось строительство станции "Крымская" Троицкой линии метро

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В Москве началось строительство станции метро "Крымская" Троицкой линии. Как сообщили на сайте мэра столицы, у места котлована устанавливают ограждения, планируют территорию стройплощадки. Специалисты монтируют специальные камеры для тоннелепроходческих комплексов.

Станция "Крымская" расположится между железнодорожными путями МЦК и жилым кварталом Донского района. Со временем там появятся два наземных вестибюля. Один будет совмещен с восточным вестибюлем платформы Крымская МЦК. А сама новая линия метро, длиной 40 километров, протянется до Троицка. В ее состав войдут четыре станции: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая" и "Вавиловская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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